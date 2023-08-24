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«Оренбург» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 25 августа 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — ЦСКА 25 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Игроки ЦСКА празднуют гол.
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА, А. Аксенова
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25 августа московский ЦСКА после осечки в игре с «Динамо» в шестом туре чемпионата России сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится на стадионе «Газовик» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают ЦСКА фаворитом встречи. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.88, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.08 (22%), успех «Оренбурга» — за 3.88 (25%).

Ставка в 1000 рублей на принимающую команду в случае ее триумфа принесет выплату в 3880 рублей, а чистая прибыль составит 2880 рублей.

На то, что «Оренбург» не уступит, котировка — 1.97. В прошлом сезоне хозяевам удалось сдержать москвичей на своем поле в РПЛ (2:2).

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.31. В шести последних матчах между командами было оформлено не менее трех голов.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.61, «обе забьют — нет» — в 2.30.

«Оренбург» проиграл всухую три из четырех предыдущих встреч. Условие, при котором хозяева не отличатся, можно оформить за 3.04. Победу ЦСКА без пропущенного мяча дают за 3.40.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.20.

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Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — ЦСКА

ЦСКА и «Оренбург» уже играли в этом сезоне — в Кубке России армейцы забили сопернику шесть безответных мячей. Правда, в той встрече хозяева уже на 14-й минуте остались в меньшинстве и не могли достойно сопротивляться.

В последнем туре РПЛ москвичи в тяжелой борьбе уступили «Динамо», пропустив в заключительные 10 минут. А вот оренбуржцы были крупно биты в Грозном (0:4). Причем это поражение стало для них четвертым в пяти играх РПЛ, в трех заключительных команда даже не забила, но пропускала не меньше двух. Из-за такого блеклого выступления Иржи Ярошик был снят с поста главного тренера.

Бывшего полузащитника ЦСКА заменил работавший в академии «Оренбурга» испанец Давид Деограсия. Правда, его повышение вряд ли мгновенно повлияет на игру команды, так как еще пару дней назад она не выдерживала никакой критики. Шансы, что специалист начнет работу с основным составом не с поражения, очень малы.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА и ТБ 1.5 за 2.02.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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27 тур
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29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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