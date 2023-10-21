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«Оренбург» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 21 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Оренбург» — «Факел» 21 октября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Игроки «Оренбурга» перед матчем с «Балтикой».
Фото Официальный телеграм-канал «Оренбурга»
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21 октября в стартовом матче 12-го тура чемпионата России «Оренбург» на своем поле примет «Факел». Игра пройдет на стадионе «Газовик», начало — в полдень по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч! Премьер» и на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 11.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Факел

«Оренбург» считается аналитиками букмекерской компании Olimpbet большим фаворитом игры. На победу хозяев поля предложено поставить за 1.85, это порядка 54% вероятности исхода. Успех «Факела» доступен за 4.40 (20%), ничья — за 3.75 (26%).

Вариант «ничья или победа гостей» оценен в 2.00. «Факел» не проиграл в гостях три последние встречи.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.88.

Обмен голами можно оформить за 1.86, противоположный результат — за 1.93.

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«Факел» не забил в пяти предыдущих играх на чужом поле. На то, что воронежцы не отличатся и на этот раз, котировка — 2.46.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 6.40.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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