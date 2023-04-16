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«Оренбург» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 16 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» 16 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Артем Дзюба и Сергей Пиняев («Локомотив»).
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram
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16 апреля «Оренбург» и «Локомотив» встретятся в рамках 23-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Газовик», арбитр Василий Казарцев даст стартовый свисток в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Оренбурга» можно с коэффициентом 2.33, что составляет примерно 41% вероятности. Успех железнодорожников предложен с котировкой 2.99 (32%). Ничья доступна за 3.69 (27%).

Верите в выигрыш хозяев? Ставка в 1000 рублей на триумф «Оренбурга» при благоприятном исходе принесет 2330 рублей.

В матче первого круга москвичи без проблем разгромили соперника (5:1), но сейчас находятся в турнирной таблице ниже — на 11-м месте с отставанием в восемь баллов от идущих восьмыми оренбуржцев. При этом победная серия «Локо» над «Оренбургом» длится уже четыре матча. Поставить на то, что гости в предстоящей встрече как минимум не уступят, можно за 1.41.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают примерно равные шансы команд:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа хозяев 2:1 — за 8.50;

• успех гостей 2:1 — за 10.0.

Эксперты ждут яркий матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.33. В трех из последних четырех очных игр соперники забивали на двоих минимум три мяча.

В отличной форме находится пришедший зимой в «Локомотив» Артем Дзюба — нападающий наколотил шесть голов в пяти играх за «Локо» в РПЛ.

Игроки &laquo;Локомотива&raquo; Дмитрий Баринов и&nbsp;Станислав Магкеев. «Оренбург» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 16 апреля 2023 года

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.54, обратный рынок доступен с котировкой 2.48. Эта ставка сыграла в трех из последних четырех встреч команд в чемпионате России.

Также предложен комбинированный вариант «обе забьют» и ТБ 2.5 гола, его можно взять с коэффициентом 1.73.

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