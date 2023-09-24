25 сентября «Орландо Сити» примет «Интер Майами» в поединке регулярного чемпионата МЛС. Игра на «Эксплория Стэдиум» стартует в 2.30 по московскому времени после свистка судьи Армандо Вильярреаля. В прямом эфире в России ее не покажут.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: поставить на успех «львов» можно с коэффициентом 1.84, что составляет примерно 43% вероятности результата. Триумф гостей идет за 4.08 (30%). «Мирный» исход — за 3.88 (27%).

В начале августа соперники встречались в 1/16 Кубка лиг — «Интер» добился уверенной победы (3:1). Считаете, что и теперь «цапли» как минимум не уступят? Опция Х2 доступна за 1.98.

Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.58, обратный вариант — за 2.21.

В трех последних поединках клубы неизменно обменивались голами. На то, что «Орландо» и «Майами» снова огорчат друг друга, дали котировку 1.60, «обе забьют — нет» оценили в 2.33.

Прогноз и ставка на матч «Орландо Сити» — «Интер Майами»

Перед выездом на «Эксплория Стэдиум» розовые понесли ощутимые потери: травмы получили Жорди Альба и Лионель Месси. Правда, игра с «Торонто» показала, что «цапли» могут обходиться и без своих главных звезд: все четыре мяча «Интер» вонзил уже после замен испанца и аргентинца. Поэтому стоит ждать продолжения тенденции на зажигательные разборки «Орландо» и «Майами»: в трех прошлых столкновениях соперники обменялись голами и в каждом оформили минимум четыре мяча на двоих.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 1.79.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей