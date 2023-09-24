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Сегодня, 14:15

«Атлетико» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 24 сентября 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Атлетико» — «Реал» 24 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Давид Алаба («Реал»).
Фото Global Look Press
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23 сентября на стадионе «Ванда Ментрополитано» пройдет мадридское дерби. «Атлетико» и «Реал» сойдутся в матче шестого тура чемпионата Испании, арбитр Хавьер Альберола Рохас даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 6-й тур
24 сент, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: взять успех хозяев предлагают с коэффициентом 2.80, это приблизительно 34% вероятности. На триумф гостей доступна чуть меньшая котировка 2.55 (38%), ничья идет за 3.45 (28%).

Последнюю победу в дерби «индейцы» добыли как раз на домашнем поле в мае 2022 года (1:0). Поставить на то, что в предстоящем поединке подопечные Диего Симеоне хотя бы не уступят, можно за 1.55.

Тотал больше 2.5 гола дали за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.85. Команды входят в топ-3 самых результативных в ла лиге.

Рынок на обмен забитыми мячами представлен за 1.76, обратный вариант оценили в 2.10.

Джуд Беллингем. Беллингем ведет атаку «Реала» в отсутствие Винисиуса. Но Симеоне найдет на него управу

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Реал»

Джуд Беллингем и компания великолепно начали ла лигу: пять побед в пяти турах. «Реал» — единственная команда со стопроцентным результатом, благодаря чему занимает первую строчку. Триумфальное шествие бланкос продолжили и в Лиге чемпионов: на старте группового этапа оказались сильнее «Униона» (1:0). Итого — шесть выигрышей в шести матчах на всех фронтах.

«Атлетико» же выглядит очень нестабильно: парни Симеоне могут прихлопнуть «Райо Вальекано» (7:0), а в следующем туре влететь «Валенсии» (0:3). С учетом всех соревнований у мадридцев пока всего две виктории в шести встречах. Вряд ли непостоянные «индейцы» в состоянии доставить сливочным серьезные проблемы именно сейчас.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.85.

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