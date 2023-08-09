9 августа греческий «Панатинаикос» сойдется с французским «Марселем» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первая встреча команд пройдет в Афинах на стадионе «Апостолос Николаидис». Стартовый свисток румынского судьи Иштвана Ковача прозвучит в 21.00 по московскому времени. В России легально не проведут легальную трансляцию поединка.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей больше шансов на положительный результат: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.92, что около 51% вероятности. Выигрыш хозяев идет за 4.09 (23%), котировка на ничью чуть ниже — 3.59 (26%).

Верите в фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Олимпик» при благоприятном исходе принесет 1920 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают перевес «Марселя»:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 в пользу бело-голубых — за 6.60;

• 0:0 и 2:0 — за 7.75.

Эксперты сомневаются, что поединок получится ярким: тотал больше 2.5 гола предложен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.79. Французский клуб только стартует в квалификации, а вот «Панатинаикос» уже преодолел одну стадию, где справился с «Днепром», — в обеих встречах соперники оформили по четыре мяча на двоих.

Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.92, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.87.

Прогноз и ставка на матч «Панатинаикос» — «Марсель»

«Клеверные» уже прошли один раунд квалификации, где справились с «Днепром» (3:1 в гостях и 2:2 дома). Для «Олимпика» сезон стартует именно поединком в Афинах. «Марсель» выглядит фаворитом: в последние три сезона бело-голубые дважды выступали на групповом этапе ЛЧ и не так давно играли в финале Лиги Европы — в мае 2018-го. К новой кампании французы неплохо усилились: подобрали Пьер-Эмерика Обамеянга, купили Руслана Малиновского, Исмаилу Сарра и других крепких футболистов.

Рекомендуемая ставка: победа «Марселя» за 1.92.

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