6 апреля в 23-м туре чемпионата России «Пари НН» примет «Краснодар». Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.25 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом «Краснодар». На победу «быков» можно поставить с коэффициентом 1.99, вероятность такого исхода — примерно 49%. Ничья доступна за 3.40 (28%), успех нижегородцев — за 4.10 (23%).

«Пари НН» не уступил в девяти подряд встречах при родных фанатах. Котировка на то, что парни Сергея Юрана продлят серию, — 1.86.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.23, ТМ 2.5 — за 1.65.

Обмен результативными ударами идет за 1.98, противоположный рынок — за 1.83.

Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 5.60.

Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Краснодар»

В родных стенах нижегородцы действуют очень строго. Команда Юрана не проиграла в девяти домашних встречах подряд (семь побед). А в четырех из пяти поединков сохранила ворота сухими. При этом в семи последних матчах РПЛ с участием «Пари НН» залетело не более двух мячей.

«Быки» в гостях, наоборот, не так опасны. Команда Мурада Мусаева не выиграла в восьми из девяти выездов нынешнего чемпионата. А в шести визитах подряд «Краснодар» пропустил. Вероятно, класс «Пари НН» не так высок, чтобы поставить «быков» в тупик, но эта встреча все равно не будет сверхрезультативной.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

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