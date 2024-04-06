Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Пари НН» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 6 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Пари НН» — «Краснодар» 6 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Джон Кордоба («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар».
Telegram Дзен

6 апреля «Краснодар» заедет в гости к «Пари НН» в 23-м туре чемпионата России. Начало поединка на стадионе «Нижний Новгород» — в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Краснодар

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят победу парням Мурада Мусаева. На гостей представлен коэффициент 1.99, что примерно соответствует 49% вероятности. Ничья в основное время доступна за 3.40 (28%), выигрыш хозяев — за 4.10 (23%).

«Пари НН» не уступил в девяти подряд встречах при родных фанатах. Котировка на то, что парни Сергея Юрана наберут очки и в этот раз, — 1.86.

Успех «Краснодара» с форой (-1) дан за 2.81.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.23, ТМ 2.5 — за 1.65.

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» без Промеса — безжизненное тело. Смолов и Тюкавин объяснят Абаскалю, что такое отставка

Обмен результативными ударами идет за 1.98, противоположный рынок — за 1.83.

Верите, что обе команды не отличатся, а хозяева не уступят? Возьмите 1Х с опцией «обе забьют — нет» за 1.63.

Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 5.60.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
0
Читайте также
Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24»
­­­Абаскаль издевается над всеми и выпрашивает неустойку, Личка провел мужской разговор после унижения от «Ростова». Что ждать от дерби «Динамо» - «Спартак»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
«Динамо» и «Локо» и «Амур» продлевают договоры с лидерами
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
Травма Зака Фукале помогла «Локомотиву» победить
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Сочи»: Карпин прервет серию поражений в играх с сочинцами