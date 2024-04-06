6 апреля «Краснодар» заедет в гости к «Пари НН» в 23-м туре чемпионата России. Начало поединка на стадионе «Нижний Новгород» — в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 16.25 мск.

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят победу парням Мурада Мусаева. На гостей представлен коэффициент 1.99, что примерно соответствует 49% вероятности. Ничья в основное время доступна за 3.40 (28%), выигрыш хозяев — за 4.10 (23%).

«Пари НН» не уступил в девяти подряд встречах при родных фанатах. Котировка на то, что парни Сергея Юрана наберут очки и в этот раз, — 1.86.

Успех «Краснодара» с форой (-1) дан за 2.81.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.23, ТМ 2.5 — за 1.65.

Обмен результативными ударами идет за 1.98, противоположный рынок — за 1.83.

Верите, что обе команды не отличатся, а хозяева не уступят? Возьмите 1Х с опцией «обе забьют — нет» за 1.63.

Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 5.60.

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