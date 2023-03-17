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Сегодня, 17:00

«ПАРИ НН» представил новый мерч для болельщиков и жителей Нижнего Новгорода

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Букмекерская компания PARI и футбольный клуб «Пари НН» разработали свою первую совместную коллаборацию в области стильной уличной одежды. Ограниченная коллекция мерча, вдохновленная ключевыми локациями Нижнего Новгорода, отражает тесную связь между городом и клубом.

Стадион, расположенный на месте слияния рек Оки и Волги, объединяет всех нижегородцев в дни домашних матчей любимой команды вне зависимости от их интересов и увлечений. Образ Стрелки и арены как точек притяжения послужил основной идеей новой коллекции.

В дизайне мерча содержатся важные смысловые составляющие, отсылающие к стадиону и футбольной команде. В частности, это элементы архитектурного решения арены, ее географические координаты, щит с клубной эмблемы и QR-код, ведущий на сайт «Пари НН».

Приобрести фирменный мерч можно будет уже на ближайшем домашнем матче «Пари НН». В воскресенье, 19 марта, нижегородцы примут московское «Торпедо».

— Думаю, что в данной коллекции болельщики высоко оценят не только интересную задумку, связанную с символикой города, но и качественный и удобный мерч, в котором захочется ходить и на стадион, и использовать в повседневной жизни. Выглядит коллекция стильно. Болельщикам должно понравиться. А мы со своей стороны будем делать все, чтобы вновь радовать всех хорошими результатами, — отметил полузащитник «Пари НН» Николай Калинский.

Футбол
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