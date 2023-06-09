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Сегодня, 15:35

PARI завоевала три награды на престижном фестивале Silver Mercury XXIII

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8 июня в Москве состоялась церемония награждения победителей в рамках Международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury XXIII. По итогам мероприятия букмекерская компания PARI стала призером в трех номинациях престижной премии.

Компания PARI получила серебряную награду в номинации «Прорыв малобюджетного проекта» с презентацией формы своего партнера — футбольного клуба «Шинник» из Ярославля. Стороны сначала представили игровую форму, посвященную купюре в 1000 рублей, на которой изображен Ярославль, а затем показали настоящий комплект.

Также жюри фестиваля присудило PARI бронзу в номинации «Лучшее PR-событие регионального уровня». Эксперты отметили презентацию сезона в Нижнем Новгороде, посвященную партнерству PARI с местным футбольным клубом, переименованным в «Пари НН». В июле 2022 года партнеры представили обновленный логотип команды на набережной Волги. Финальной точкой мероприятия стало шоу с дронами, из которых в ночном небе сложилась новая эмблема «Пари НН».

Кроме того, PARI забрала бронзу в номинации «Лучший ситуативный креативный маркетинг» — за одну из самых запоминающихся активаций в рамках партнерства с «Пари НН». Жюри оценило наградой необычную историю с размещением вакансии «Календарь-менеджер» на порталах HeadHunter и Superjob к домашнему матчу нижегородской команды, который проходил 3 сентября. Акцию приурочили к песне «3 сентября» Михаила Шуфутинского, получившей широкое распространение в соцсетях.

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