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Каспер Рууд — Александр Зверев: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос» 9 июня 2023 года

Прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос» Каспер Рууд — Александр Зверев 9 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Каспер Рууд.
Фото Getty Images
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9 июня немец Александр Зверев и норвежец Каспер Рууд сойдутся в полуфинале «Ролан Гаррос». Встреча теннисистов начнется не ранее 19.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет в личном противостоянии — 3:1 в пользу Зверева.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Сашу небольшим фаворитом нового противостояния. На победу немецкого теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.91, вероятность такого исхода — примерно 51%. Успех Рууда идет за 1.94 (49%).

Ставка в 1000 рублей на норвежца в случае его выигрыша принесет выплату в 1940 рублей, а чистая прибыль составит 940 рублей.

Тотал больше 39.5 гейма идет за 1.89, ТМ 39.5 — за 1.95. Четвертьфиналы и матчи четвертого круга с участием немца и норвежца получились «низовыми».

На то, что Рууд выиграет хотя бы две партии, котировка — 1.49. Такая же на два и более сета от Зверева.

Тай-брейк в матче можно оформить за 1.65, его отсутствие — за 2.10.

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Прогноз и ставка на матч Каспер Рууд — Александр Зверев

Зверев подбирается к своей лучшей форме, в которой он был перед ужасной травмой в полуфинале прошлогоднего «Ролан Гаррос». Он уже повторил тот результат, однако стоит отметить, что серьезных соперников на его пути не было — самым топовым оказался №12 Фрэнсис Тиафо. Рууд же уже довольно четко продемонстрировал свою силу, разобравшись в 1/4 финала с Хольгером Руне. Норвежец выглядел очень бодро и полностью заслужил победу. С таким теннисом он должен быть небольшим фаворитом в матче против Зверева, а не наоборот.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда за 1.97.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
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