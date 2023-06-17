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Сегодня, 18:15

Португалия — Босния и Герцеговина: где смотреть матч квалификации Евро-2024 17 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Португалия — Босния и Герцеговина 17 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images
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Сборная Португалии 17 июня в третьем туре отборочного турнира Евро-2024 сыграет дома с Боснией и Герцеговиной. Встреча состоится в Лиссабоне на «Эштадиу да Луж», она начнется в 21.45 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен Давиде Масса из Италии. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
17 июн, 21:45. ()
Португалия
Босния

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, Роналду и компания возьмут очередные три очка в квалификации. Их победа доступна со скромным коэффициентом 1.21, вероятность такого исхода — примерно 82%. Успех Боснии идет за 16.25 (5%), ничья — за 7.32 (13%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей в случае их триумфа принесет выплату в 16 250 рублей.

Мощная котировка на выигрыш гостей с форой (+2) мяча — 1.89. Триумф хозяев с гандикапом (-2) — за 1.94.

Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.41, ТМ 3.5 — за 1.59. Если же собираетесь поставить на стандартный ТБ 2.5, тогда ваша сумма увеличится в 1.55 раза.

Если считаете, что отличатся обе команды, возьмите обмен голами за 2.41. Противоположный вариант — за 1.56.

Леандро Троссард. Бельгия — Австрия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 17 июня 2023 года

Роналду снова забьет за сборную? На это событие принимаются ставки с коэффициентом 1.45.

Наиболее вероятный точный счет, — 2:0 в пользу хозяев за 5.11.

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Бельгия — Австрия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 17 июня 2023 года онлайн в прямом эфире