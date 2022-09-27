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27 сентября, 19:15

Португалия — Испания: где смотреть матч Лиги наций 27 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Португалия — Испания 27 сентября 2022 года
Евгений Коростелев
Бернарду Силва.
Фото Global Look Press

27 сентября в заключительный день Лиги наций состоится суперматч — Португалия сыграет с Испанией. Игра пройдет на Муниципальном стадионе в португальском городе Брага и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр встречи — Даниэле Орсато из Италии.

Лига наций A. Группа 2
27 сент, 21:45. Municipal de Braga (Брага)
Португалия
0:1
Испания

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Португалии больше шансов выиграть. Победу хозяев можно взять за 2.40, это примерно 41% вероятности. Ничья доступна за 3.40 (28%), успех Испании — за 3.15 (31%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае позитивного результата принесет выигрыш в 3400 рублей, чистая прибыль составит 2400 рублей.

Матч первого круга завершился со счетом 1:1. На то, что «Красная фурия» снова не проиграет, котировка — 1.61.

В трех последних очных матчах соперники суммарно забили всего два мяча. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.16, ТМ 2.5 — за 1.75.

Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» идут за 1.90.

На то, что счет в матче откроет Португалия, котировка — 1.90, Испания — за 2.23, на отсутствие голов — за 9.70.

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Условие, при котором одна из команд забьет два гола подряд, доступно за неплохие 2.00.

Точный удар Криштиану Роналду можно взять за 2.35. У Испании забитого мяча ждут от Альваро Мораты — 3.10.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.10;

  • победа Португалии 1:0 — за 6.90;

  • успех Испании с таким же счетом — за 8.00.

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