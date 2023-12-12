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Сегодня, 08:15

ПСВ — «Арсенал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 декабря 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Арсенал» 12 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Габриэл Жезус («Арсенал»).
Фото Global Look Press
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12 декабря в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов сойдутся лидеры группы B — ПСВ и «Арсенал». Команды уже обеспечили себе места в плей-офф и больше не могут изменить турнирное положение. Матч пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс» и начнется в 20.45 по московскому времени, стартовый свисток даст немецкий рефери Тобиас Штилер. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир начнется в 20.30 мск.

Лига чемпионов. Группа B
12 дек, 20:45. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
Арсенал

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, в матче нет однозначного фаворита. Победа хозяев предложена с котировкой 2.54, что составляет приблизительно 38% вероятности. Выигрыш «канониров» можно взять за чуть большие 2.68 (36%), коэффициент на ничью — 3.73 (26%).

«Арсенал» в первом круге без проблем разнес голландцев (4:0). Непоражение подопечных Микеля Артеты в предстоящем поединке доступно за 1.57.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.94;

• победа ПСВ 2:1 — за 9.75;

• успех «Арсенала» 2:1 — за 10.0.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.33.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.54, обратный вариант — за 2.50.

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Прогноз и ставка на матч ПСВ — «Арсенал»

Голландцы проводят мощнейший сезон: в 25 матчах во всех турнирах потерпели только одно поражение — как раз от «Арсенала» в первом туре группового этапа ЛЧ (0:4). Красно-белые в принципе осекались только в Лиге чемпионов — в национальном первенстве они выдали 15 побед в 15 турах. В прошлом сезоне ПСВ на домашнем стадионе обыграл «канониров» (2:0) в группе Лиги Европы. А за всю историю встреч команда из Эйндховена уступила лондонцам лишь однажды — как раз в этом сезоне.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.86.

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