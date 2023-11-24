24 ноября в 13-м туре чемпионата Франции Александр Головин и «Монако» приедут в гости к лидеру таблицы — «ПСЖ». Поединок состоится на стадионе «Парк де Пренс». Арбитр Бенуа Бастьен даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России легально не показывают лигу 1.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев больше шансов на три очка: поставить на успех «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.45, это около 65% вероятности. Победу красно-белых предложили с котировкой 6.35 (16%). Ничья доступна за 5.35 (19%).

Монегаски не уступили красно-синим в трех поединках подряд. Непоражение гостей на «Парк де Пренс» идет за 2.93.

Тотал больше трех мячей дали за 1.57, ТМ 3 — за 2.41. Вариант «обе забьют» оценен за 1.57, обратный рынок — за 2.43.

Александр Головин принял участие в 11 турах лиги 1 и отметился пятью голами. Точный выстрел россиянина в ворота парижан можно взять за 4.70.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Монако»

Красно-белые имеют положительный баланс в трех последних разборках с парижанами, а в двух случаях поражали ворота красно-синих трижды (3:0 и 3:1). Правда, оба поединка прошли на стадионе «Луи II» — игры на «Парк де Пренс» получались чуть менее результативными. В прошлой кампании команды разделили очки (1:1), а в двух сезонах до этого обменялись победами с одинаковым счетом (2:0). Стоит ждать, что новый раунд противостояния получится столь же осторожным.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 2.41 (если соперники оформят ровно три гола, будет возврат).

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей