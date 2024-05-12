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«Бохум» — «Байер»: «несгибаемые» — последние, кто победил команду Алонсо

Прогноз на матч бундеслиги «Бохум» — «Байер» 12 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Хаби Алонсо («Байер»).
Фото Getty Images
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12 мая «Байер» приедет в гости к «Бохуму» в 33-м туре бундеслиги. Встреча состоится на «Воновия Рурштадион» и стартует в 20.30 по московскому времени. Главный судья — Беньямин Бранд. Телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru начнут прямую трансляцию с 20.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
12 мая, 20:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
Байер

Аналитики букмекерской компании Winline назвали «фармацевтов» фаворитами: победу «Байера» предложили с коэффициентом 1.71, что составляет примерно 54% вероятности. Успех «несгибаемых» идет за 4.40 (23%). Котировка на ничью та же — 4.40 (23%).

Тотал больше трех мячей доступен за 1.74, ТМ 3 — за 2.06. Опцию «обе забьют» оценили в 1.48, обратный вариант — в 2.54.

В первом круге парни Хаби Алонсо разгромили «Бохум» на «Бай-Арене» (4:0). Если считаете, что новоиспеченные чемпионы Германии снова оформят больше 2.5 гола, вас ждет рынок за 2.60.

Два наиболее возможных итога игры, по версии экспертов, — 2:1 в пользу леверкузенцев или ничья со счетом 1:1. Оба результата дали за 7.60.

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Прогноз и ставка на матч «Бохум» — «Байер»

«Несгибаемые» — последние, кто победил команду Хаби Алонсо. В заключительном туре прошлой бундеслиги они разгромили «фармацевтов» на «Воновия Рурштадион» (3:0). Теперь у парней Хайко Бутшера есть шанс замкнуть цикл и оборвать знаменитую беспроигрышную серию леверкузенцев, которая стала рекордной для всего европейского футбола. Тем более в этом сезоне «Бохум» дома прихлопнул «Баварию» (3:2) и «Штутгарт» (1:0), а с дортмундской «Боруссией» разошелся вничью (1:1).

Сине-белые избежали прямого вылета, но еще могут упасть в зону стыков, поэтому нуждаются в очках. В двух предыдущих турах они выжили в перестрелках с «Хоффенхаймом» (3:2) и «Унионом» (4:3) и впервые в нынешней кампании выиграли дважды подряд. Продлить успешный отрезок будет непросто: «Байер» набрал невероятный ход, несется к золотому хет-трику и мечтает завершить сезон без поражений. Ментальность клуба вызывает отдельный восторг: «фармацевты» никогда не теряются, после того как пропускают первыми, и уже приучили к голам на последних минутах и регулярным камбэкам. А на «Бохум» у них будет особенный настрой, что показал матч первого круга: леверкузенцы разнесли соперника на «Бай-Арене» (4:0).

В трех недавних встречах с участием «фармацевтов» из четырех было забито четыре мяча или больше. Не стоит ждать, что грядущий поединок окажется скуп на результативные попадания.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 3.5 за 2.65.

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