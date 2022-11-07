7 ноября в рамках 13-го тура ла лиги состоится мадридское дерби — «Райо Вальекано» встретится с «Реалом». Матч пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас», стартовый свисток арбитра Хуана Мартинеса Мунуэра прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — серьезные фавориты матча: поставить на победу «бланкос» можно с коэффициентом 1.71, это около 57% вероятности. Выигрыш «Райо Вальекано» доступен за 5.20 (18%). Даже ничья более вероятна, котировка на «мирный» исход — 4.00 (25%).

Ждете победу «Реала»? Ставка в 1000 рублей на успех команды Карло Анчелотти при благополучном результате принесет 1710 рублей.

Три наиболее ожидаемых экспертами исхода встречи выглядят следующим образом:

• победа «Реала» 1:0 идет за 7.00;

• ничья 1:1 — за 7.20;

• успех гостей 2:0 — за 7.70.

«Сливочные» не проиграли еще ни одного матча в чемпионате Испании: за 12 туров оформили 10 побед и дважды сыграли вничью. Хозяева тоже нечасто уступают: всего четыре раза, в последний раз — месяц назад, восьмого октября. Поставить на то, что «Райо» не проиграет и в предстоящем матче, можно за 2.20.

«Реал» — вторая по результативности команда ла лиги, за 12 туров коллектив Анчелотти наколотил 29 мячей. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола предложен за 1.74, ИТМ2 (1.5) — за 2.10.

Эти рынки на хозяев доступны за 3.40 и 1.31 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.83, ТМ 2.5 — в 2.04.

Прогноз и ставка на матч «Райо Вальекано» — «Реал» 7 ноября 2022 года

«Бланкос» проводят хороший сезон: проиграли лишь раз за 19 матчей во всех турнирах и выиграли 15 встреч. «Райо» тоже набрал неплохую форму: не проигрывает в чемпионате четыре тура подряд, в двух из которых победил. При этом «пчелы» немало пропускают — 14 мячей за 12 туров, в среднем это 1.2 гола за матч. Не пропускала команда лишь в четырех турах, но и забивала почти в каждом — не отличилась только в трех.

«Реал» же редко играет на ноль в чемпионате — не пропустил лишь двух турах, при этом забивал в каждой игре сезоне во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.82.