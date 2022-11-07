В 13-м туре ла лиги «Реал» встретится с соперником из Мадрида — «Райо Вальекано». Игра пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас», арбитр Хуан Мартинес Мунуэра даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение гостям: поставить на победу команды Карло Анчелотти можно с коэффициентом 1.71, что составляет примерно 57% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 5.20 (18%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.00 (25%).

Верите в «Райо Вальекано»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш хозяев при благополучном результате принесет 5200 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода матча отражают большое преимущество сливочных:

• победа «Реала» 1:0 идет за 7.00;

• ничья 1:1 — за 7.20;

• успех гостей 2:0 — за 7.70.

Коллектив Анчелотти не проиграл еще ни одного матча в чемпионате Испании: за 12 туров одержал 10 побед и дважды сыграл вничью. Бланкос удачно выступают против «Райо Вальекано»: из 10 последних матчей выиграли девять раз и однажды уступили. Поставить на то, что хозяева не проиграют в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 2.20.

«Реал» отличался в каждом матче сезона (19 игр во всех турнирах), причем меньше двух мячей мадридцы забили лишь в четырех встречах, а в восьми заколачивали минимум три гола. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 1.74, ИТМ2 (1.5) — в 2.10.

Эти рынки на хозяев предложены за 3.40 и 1.31 соответственно.

«Райо» забивает не так много, но отличался почти в каждом туре чемпионата — без голов команда провела лишь три матча. Поставить на то, что в предстоящей игре отличатся обе команды, можно с котировкой 1.82. «Обе забьют — нет» идет за 2.00.