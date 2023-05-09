9 мая состоится долгожданный первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Команды сойдутся в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», игра начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» в 21.45 мск. Обслужит игру арбитр из Португалии Артур Соареш Диаш.

Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом встречи. На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2.20, вероятность этого исхода — примерно 44%. Ничья идет за 3.62 (25%), успех «Реала» — за 3.28 (31%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 3280 рублей, а чистая прибыль составит 2280 рублей.

Последний матч команд в полуфинале ЛЧ-2021/22 завершился в пользу «Реала». На то, что мадридцы не уступят и на этот раз, котировка — 1.71.

«Верх» прошел в 11 из 12 последних матчей «горожан» и в трех из четырех предыдущих у «бланкос». Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.16.

ИТБ2 (1.5) оценен в 1.98, ИТМ2 (1.5) — в 1.85.

Соперники обменялись голами в четырех последних очных матчах. Считаете, что это произойдет снова? Взять такое условие можно за 1.62, противоположное — за 2.32.

«Сити» открыл счет в трех предыдущих играх против «Реала». На первый гол в исполнении «горожан» котировка — 1.80, от «бланкос» — 2.22. Отсутствие результативных ударов идет за 10.25.

Наиболее вероятный точный счет, по версии аналитиков, — ничья 1:1 за 6.63.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Манчестер Сити»

«Реал» не забил только в одном из 14 последних матчей во всех турнирах, а в 11 из них оформил два и более мяча. В отличной форме находятся Бензема, Винисиус и Родриго — они принесли мадридцам победу в Кубке Испании, успев перед этим отдохнуть в чемпионате. К встрече с «Сити» они будут готовы на 100%.

«Горожане» хоть и очень хороши, но в обороне у них есть недочеты — «всухую» завершены лишь два матча из последних пяти. Поэтому можно рассчитывать на то, что хозяева на своем поле огорчат соперника хотя бы один раз и обеспечат тем самым возврат. А уже второй гол принесет выигрыш.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1) за 1.65.