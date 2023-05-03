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«Краснодар» — «Акрон»: прогноз на матч FONBET Кубка России 3 мая 2023 года

Прогноз на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — «Акрон» 3 мая 2023 года
Евгений Коростелев
«Краснодар».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
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3 мая в России состоятся два матча FONBET Кубка России. В сетке Пути РПЛ ЦСКА сыграет с «Уралом», а в нижней половине — Пути регионов — «Краснодар» примет «Акрон». Встреча команд пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.00 мск. Обслужит игру Артем Чистяков из Азова.

Кубок России. Финал Пути регионов. Этап 2
03 мая, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Акрон

Букмекерская компания ФОНБЕТ оценила перспективы команд и считает, что в финал Пути регионов должен выйти «Краснодар». На победу команды Владимира Ивича в основное время можно поставить с коэффициентом 1.37, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех «Акрона» — за огромные 8.50 (8%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их очередной сенсационной победы принесет выплату в 8500 рублей.

Если верите, что «Акрон» не уступит хотя бы в основное время, возьмите условие Х2 за 3.15.

Также есть вариант подстраховать клуб ФНЛ с помощью форы — Ф2(+1.5) идет за 1.78. Если же считаете, что «Краснодар» громко выкинет соперника из турнира, возьмите Ф1(-1.5) за 2.05.

«Акрон» выбил четыре команды РПЛ подряд, и забил трем из них. На гол аутсайдера выставлен приятный коэффициент — 1.80.

А обмен результативными ударами доступен за 2.02. При этом противоположный исход можно взять за 1.80.

Проход хозяев в следующий раунд с учетом серии пенальти оценен в 1.22, гостей — в 4.40.

Виктор Гончаренко и&nbsp;Антон Заболотный. От яркого зимнего «Урала» остались только воспоминания. ЦСКА не пустит Гончаренко в финал Кубка

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Акрон»

«Акрон» совершил практически невозможное и выбил из турнира четыре московские команды подряд. Но если «Торпедо» было тольяттинцам в принципе по зубам, а «Локомотив» можно обвинить в недооценке соперника, то с «Динамо» и «Спартаком» коллективу Евгения Калешина повезло — бело-голубые не добили противника и уступили по пенальти, а красно-белые оказались не готовы играть без многочисленных лидеров.

«Краснодар» вряд ли допустит ошибки предшественников. Во-первых, не будет речи о расхлябанности — на такой стадии команда должна быть готова на 100% к сопернику любого уровня. А уровень этот высок: «быки» после поражения от ЦСКА в стартовом весеннем матче провели 12 игр и одержали восемь побед (две — в серии пенальти в Кубке). У «Акрона» же только один успех в пяти последних встречах во всех турнирах. Плюс для краснодарцев игра домашняя, что тоже немаловажно.

Рекомендуемая ставка: проход «Краснодара» + тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
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ФК Акрон
ФК Краснодар
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