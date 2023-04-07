8 апреля вдохновленный разгромом «Барселоны» в полуфинале Кубка «Реал» сыграет в ла лиге с «Вильярреалом». Игра 28-го тура состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России ее можно посмотреть по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу арбитр Хавьер Альберола Рохас.

Букмекерская компания Olimpbet назвала «Реал» безоговорочным фаворитом встречи. Взять победу команды Карло Анчелотти можно за небольшой коэффициент 1.54, вероятность исхода — около 64%. Ничья оценена в 4.70 (21%), сенсационный триумф «Вильярреала» — в 5.80 (15%).

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«Вильярреал» проиграл «Реалу» только один из четырех последних матчей. На то, что команда Кике Сетьена не уступит и на этот раз, котировка — 2.58.

В трех играх из четырех предыдущих в Мадриде команды оформляли «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.62, ТМ 2.5 — в 2.40.

«Реал» — самый результативный клуб испанской элиты: бланкос забили 57 мячей в 27 матчах, а дома отличились 32 раза в 13 встречах (в среднем — 2.46 гола за 90 минут). ИТБ1 (1.5) в предстоящей игре идет за 1.54, ИТБ1 (2.5) — за 2.47.

В трех предыдущих матчах «Вильярреала» и в трех из четырех у «Реала» не было обмена голами. Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.73, противоположный исход — за 2.11.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Вильярреал»

«Реал» разгромил «Барселону» в класико (4:0) и впервые с 2014 года пробился в финал Кубка Испании. Победа была удивительной, мощной и красивой, но она не должна вводить в заблуждение перед встречей с «Вильярреалом». Эмоционально собраться после уничтожения главного конкурента будет очень непросто.

Также не факт, что Карло Анчелотти выпустит на поле всех лидеров. Наверняка на скамейку отправятся Модрич, Кроос и Бензема. К ним может примкнуть и разгоряченный Винисиус — нельзя забывать, что на неделе «Реалу» предстоит игра в ЛЧ с «Челси», и всем этим игрокам понадобится отдых.

Конечно, мадридцам нужна победа над командой Сетьена. Отставание от «Барселоны» в чемпионате составляет всего четыре очка, поэтому шансы на требл еще не потеряны. С другой стороны, выворачиваться перед ответственной игрой с англичанами испанцы тоже не станут. Их вполне удовлетворит минимальная домашняя победа 1:0 или 2:1. Тем более «Вильярреал» не та команда, которая даст себя в обиду и позволит разнести в клочья.

Рекомендуемая ставка: победа «Вильярреала» с форой (+1.5) за 1.62.