Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 22:15

«Реал» — «Вильярреал»: Бензема и Винисиус довольствуются разгромом «Барселоны» перед игрой с «Челси»

Прогноз на матч ла лиги «Реал» — «Вильярреал» 8 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Карим Бензема и Винисиус.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

8 апреля вдохновленный разгромом «Барселоны» в полуфинале Кубка «Реал» сыграет в ла лиге с «Вильярреалом». Игра 28-го тура состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России ее можно посмотреть по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу арбитр Хавьер Альберола Рохас.

Испания. Ла Лига. 28-й тур
08 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Вильярреал

Букмекерская компания Olimpbet назвала «Реал» безоговорочным фаворитом встречи. Взять победу команды Карло Анчелотти можно за небольшой коэффициент 1.54, вероятность исхода — около 64%. Ничья оценена в 4.70 (21%), сенсационный триумф «Вильярреала» — в 5.80 (15%).

Верите, что «желтая субмарина» сыграет значительно лучше «Барсы»? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» результата принесет выплату в 5800 рублей.

«Вильярреал» проиграл «Реалу» только один из четырех последних матчей. На то, что команда Кике Сетьена не уступит и на этот раз, котировка — 2.58.

В трех играх из четырех предыдущих в Мадриде команды оформляли «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.62, ТМ 2.5 — в 2.40.

«Реал» — самый результативный клуб испанской элиты: бланкос забили 57 мячей в 27 матчах, а дома отличились 32 раза в 13 встречах (в среднем — 2.46 гола за 90 минут). ИТБ1 (1.5) в предстоящей игре идет за 1.54, ИТБ1 (2.5) — за 2.47.

В трех предыдущих матчах «Вильярреала» и в трех из четырех у «Реала» не было обмена голами. Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.73, противоположный исход — за 2.11.

Александр Соболев. «Спартак» — «Динамо»: Смолов и Соболев не выявят победителя в битве неудачников Кубка России

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Вильярреал»

«Реал» разгромил «Барселону» в класико (4:0) и впервые с 2014 года пробился в финал Кубка Испании. Победа была удивительной, мощной и красивой, но она не должна вводить в заблуждение перед встречей с «Вильярреалом». Эмоционально собраться после уничтожения главного конкурента будет очень непросто.

Также не факт, что Карло Анчелотти выпустит на поле всех лидеров. Наверняка на скамейку отправятся Модрич, Кроос и Бензема. К ним может примкнуть и разгоряченный Винисиус — нельзя забывать, что на неделе «Реалу» предстоит игра в ЛЧ с «Челси», и всем этим игрокам понадобится отдых.

Конечно, мадридцам нужна победа над командой Сетьена. Отставание от «Барселоны» в чемпионате составляет всего четыре очка, поэтому шансы на требл еще не потеряны. С другой стороны, выворачиваться перед ответственной игрой с англичанами испанцы тоже не станут. Их вполне удовлетворит минимальная домашняя победа 1:0 или 2:1. Тем более «Вильярреал» не та команда, которая даст себя в обиду и позволит разнести в клочья.

Рекомендуемая ставка: победа «Вильярреала» с форой (+1.5) за 1.62.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      
Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте https://www.olimp.bet/. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вильярреал
ФК Реал
0
Читайте также
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
Гусева снова посадили в запас. День с Алексеем Шевченко
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Трагедия в семье Мичкова
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лечче» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 7 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире