Прогноз на матч серии А «Рома» — «Аталанта» 7 января 2024 года

7 января «Аталанта» навестит «Рому» в 19-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и стартует в 22.45 по московскому времени. Соперников рассудит Джанлука Аурелиано. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.

Букмекеры считают, что три очка достанутся «Роме». На победу хозяев доступна котировка 2.35, это приблизительно 39% вероятности. Триумф «Аталанты» предложили за 3.21 (31%), ничью — за 3.26 (30%).

В предыдущем сезоне «волки» дважды уступили бергамаскам. Если верите, что Алексей Миранчук и партнеры снова не проиграют, хватайте опцию Х2 за 1.64.

Специалисты не ждут, что соперники не пробьют «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.69.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие оценили в 1.88. «Обе забьют — нет» идет с коэффициентом 1.89.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Аталанта»

В середине недели команды удачно выступили в Кубке Италии: желто-красные одолели «Кремонезе» (2:1), бергамаски — «Сассуоло» (3:1). В составе черно-синих зажег Алексей Миранчук: у россиянина ассист и забитый мяч. В этом сезоне «волки» еще ни разу не уходили с поля Олимпийского стадиона без гола. Парни Джанпьеро Гасперини в принципе ударно провели последний месяц: пять побед из шести с общим счетом 15:4. Допустили осечку только против «Болоньи» (0:1). Все располагает к результативному поединку.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» за 1.88.