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12 января, 17:30

«Рома» — «Дженоа»: прогноз на матч Кубка Италии 12 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка Италии «Рома» — «Дженоа» 12 января 2023 года
Евгений Коростелев
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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12 января «Рома» и «Дженоа» сойдутся в 1/8 Кубка Италии. Встреча пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Италия. Кубок. 1/8 финала
12 янв, 23:00. Olimpico (Рим)
Рома
Дженоа

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Жозе Моуринью. На победу «Ромы» в основное время можно поставить за 1.60, что приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.90 (26%), успех «Дженоа» — в 6.50 (12%).

На то, что генуэзцы не уступят по итогам 90 минут, котировка — 2.43.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.73.

Обмен голами доступен за 2.18, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.68.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • победа «Ромы» 1:0 оценена в 5.40;

  • 2:0 — за 6.40;

  • ничья 1:1 — за 7.00.

Выход римлян в следующий раунд с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно взять за 1.29, генуэзцев — за 3.80.

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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Дженоа»

«Дженоа» — один из лидеров серии B: выбил девять побед в 19 матчах. Треть из них достигнуты в последних четырех встречах, так что можно сказать о хорошей форме генуэзцев. У «Ромы», в отличие от соперника, только одна победа в пяти играх. Причем последнюю римляне свели вничью с «Миланом», уступая 0:2 до 87-й минуты.

Конечно, для команды Моуринью важен Кубок Италии, но им также необходимо поберечь силы для чемпионата — там «волчицы» идут только седьмыми. Вероятно, аутсайдер сдержит противника.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.43.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Дженоа
ФК Рома
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