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«Рома» — «Милан»: хитрый де Росси обернет прагматичный сценарий против россонери

Прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Милан» 18 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Даниэле Де Росси («Рома»).
Фото Getty Images
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18 апреля в ответном четвертьфинале Лиги Европы сыграют «Рома» и «Милан». Встреча пройдет на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru начнется с 21.55 мск. Первая игра завершилась победой «волков» (1:0).

Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
Милан

Аналитики компании Winline считают гостей минимальными фаворитами. На успех россонери предложен коэффициент 2.55, что соответствует 38% вероятности. Ничья в основное время доступна за 3.50 (28%), а триумф «Ромы» — за 2.85 (34%).

Проход римлян в полуфинал получил котировку 1.35, на черно-красных предложили 3.25.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.89. На обмен голами можно поставить за 1.69, обратный рынок оценен в 2.18.

По мнению экспертов из Winline, наиболее вероятный счет — 1:1. Этот результат представлен за 5.60.

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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Милан»

В Лиге Европы «Рома» не проиграла 10 матчей подряд при своих фанатах. Пять из них команда Даниэле де Росси провела на ноль. При этом не больше двух мячей залетело в четырех из пяти домашних поединков «волков» в ЛЕ. В двух недавних очных встречах из четырех «Рома» и «Милан» тоже не пробили «верх» по голам. Ближайшее противостояние станет не менее напряженным и малорезультативным.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.89.

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