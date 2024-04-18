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«Вест Хэм» — «Байер»: команды забьют больше, чем в первом матче

Прогноз на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Байер» 18 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Алехандро Гримальдо и Владимир Цоуфал («Байер» — «Вест Хэм»).
Фото Getty Images
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18 апреля в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы «Байер» приедет в гости к «Вест Хэму». Поединок на стадионе «Лондон» начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 21.55 мск. Первая встреча завершилась победой леверкузенцев (2:0).

Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Байер

Гости — явные фавориты поединка, считают аналитики компании Winline. На успех «Байера» представлен коэффициент 1.96, что соответствует 50% вероятности. Ничья в основное время оценена в 3.85 (24%), триумф «Вест Хэма» — в близкие 3.70 (26%).

На выход «аптекарей» в полуфинал предложена котировка 1.35, на лондонцев — 3.20.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.27.

На обмен голами дан коэффициент 1.52, обратный рынок идет за 2.48.

Самый вероятный счет в основное время — 1:1. Сыграть на этот результат по итогам 90 минут можно за 6.40.

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Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Байер»

«Молотки» при родных фанатах выиграли четыре матча в ЛЕ подряд. А парни Хаби Алонсо хороши на выезде: шесть побед в восьми встречах и лишь одно поражение, которое случилось еще в прошлом сезоне. При этом «аптекари» забили минимум дважды в пяти последних поединках турнира. А в восьми играх «Вест Хэма» кряду соперники оформили минимум два мяча. Две результативные команды и очень эффективная атака «Байера» предполагают яркое противостояние с несколькими голами.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.61.

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