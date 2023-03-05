Прогноз на матч серии А «Рома» — «Ювентус» 5 марта 2023 года

5 марта в 25-м туре чемпионата Италии сразятся «Рома» и «Ювентус». Команды примет «Стадио Олимпико». Игра начнется в 22.45 по московскому времени. Прямой эфир можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» в 22.40 мск. Встречу обслужит судья Фабио Мареска.

Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ предложила на победу «Ромы» коэффициент 2.69, что составляет около 36% вероятности успеха. Виктория «Юве» получила котировку 2.94 (33%). Ничья доступна за 3.09 (31%).

Ставка в 1000 рублей на мирный результат в случае благоприятного исхода встречи принесет выигрыш в 3090 рублей или 2090 рублей прибыли.

Команды немного забивают в очных матчах: два мяча на двоих — максимум, что случилось в трех из четырех крайних встречах. В первом круге тоже разыграли минимальную ничью — 1:1. Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.48, ТМ 2.5 — в 1.58.

Ставка на «обе забьют» предложена за 2.04. Обратный рынок доступен за 1.79.

«Ювентус» не проигрывает «Роме» в пяти матчах подряд. На продление серии (Х2) котировка — 1.60.

Аналитики ОЛИМПБЕТ назвали три самых реальных исхода встречи:

1:1 — за 5.83;

0:0 — за 5.87;

победа «Ромы» 1:0 — за 7.29.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Ювентус» 5 марта 2023 года

«Рома» выдала серию из восьми неровных матчей: четыре поражения, ничья и три победы. Команда Жозе Моуринью разрывается между Лигой Европы и серией А: в еврокубках прошла «Зальцбург» (2:0, 0:1), но дома споткнулась о «Кремонезе» (1:2)

В то же время «Ювентус» только один раз проиграл за 10 встреч, оформив семь побед и две ничьи. В последнем матче — в дерби против «Торино» — «бьянконери» одержали волевую победу: дважды проигрывали по ходу игры, но все же вырвали три очка (4:2).

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.60.