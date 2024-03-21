Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

21 марта, 15:00

Россия — Сербия: где смотреть товарищеский матч 21 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция товарищеского матча Россия — Сербия 21 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Telegram Дзен

21 марта в Москве на «ВТБ Арене» состоится товарищеский матч между сборными России и Сербии. Он начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире будет показан на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 18.30 мск.

Товарищеские матчи.
21 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
4:0
Сербия

Аналитики букмекерской компании Winline считают шансы команд на победу примерно равными. Успех России котируется за 2.85, что примерно 36% вероятности исхода. Триумф Сербии идет за 2.95, ничья — за 3.25 (28%).

Условия 1Х и Х2 также оценены близкими коэффициентами — 1.45 и 1.48 в пользу команды Карпина.

Пять из шести последних матчей сборной Сербии и два предыдущих у России были «верховыми». ТБ 2.5 предложен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.95.

Сборная Белоруссии. Белорусы бодро завершили квалификацию Евро-2024. Матч с Черногорией рискует стать зажигательным

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Если одна или никто — 2.09.

Победу России в одном из таймов предложено оформить за 1.83, Сербии — за 1.87.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
0
Читайте также
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Автомобилист» — СКА: где смотреть матч Кубка Гагарина 21 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Греция — Казахстан: прогноз на стыковой матч Евро-2024 21 марта 2024 года