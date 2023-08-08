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«Рубин» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России 8 августа 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Локомотив» 8 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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8 августа в Кубке России «Рубин» примет «Локомотив». Игра пройдет на «Ак Барс Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире с 18.15 мск ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Главным арбитром назначен Владимир Москалев.

Кубок России. Группа B
08 авг, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Локомотив

«Рубин» — небольшой фаворит встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу казанского клуба в основное время можно поставить с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 39% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (24%), успех «Локомотива» — за 2.70 (37%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 2700 рублей. Чистая прибыль тоже порадует — она составит 1700 рублей.

Вариант «ничья или победа «Локомотива» котируется за 1.52. Неплохо, учитывая, что железнодорожники не проигрывают казанцам уже 13 матчей подряд.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

На то, что команды обменяются голами так же, как и в первом туре РПЛ (тогда были 2:2), коэффициент — 1.58. На противоположный исход — 2.37.

На дубль одного из игроков можно поставить за 3.47, на хет-трик — за 15.0.

Три наиболее вероятных, по данным экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.20;

  • 2:1 в пользу «Рубина» — за 8.75;

  • 2:1 на «Локо» — за 9.00.

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Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Локомотив»

Соперники уже провели один результативный очный матч на старте сезона а в прошедшие выходные порадовали болельщиков градом голов в противостоянии со «Спартаком» и ЦСКА. Правда, были разгромлены с одинаковым счетом 1:4.

Учитывая, что с обороной и у тех и у других беда, а в нападении сконцентрированы наилучшие силы, стоит ждать результативного поединка. Ну и мотивация с обеих сторон будет бешеная — все-таки за неудачу в выходные нужно расплатиться перед фанатами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.80.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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