8 августа московский «Спартак» во втором туре Кубка России сыграет с «Нижним Новгородом». Игра пройдет в столице на «Открытие Банк Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 20.30 мск. Обслужит встречу арбитр Сергей Цыганок.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet закономерно отдали предпочтение «Спартаку». На победу красно-белых по итогам 90 минут можно поставить с коэффициентом 1.60, вероятность этого исхода — приблизительно 62%. Ничья идет за 4.41 (22%), триумф «НН» — за 5.75 (16%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в размере 4410 рублей.

История встреч этих команд не слишком широка — они провели всего четыре игры. Причем нижегородцы еще не проигрывали в Москве. На Х2 котировка — 2.43.

На три и более мяча в матче можно поставить за 1.72, на ТМ 2.5 — за 2.14.

Считаете, что «Спартак» забьет минимум дважды в шестом матче подряд? ИТБ1 (1.5) оценен в 1.62, ИТМ1 (1.5) — в 2.30.

Эксперты считают, что наибольшая вероятность увидеть гол в заключительные 15 минут игры — 1.83. Наименьшая — в стартовую 15-минутку (2.92).

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Нижний Новгород»

«Спартак» идет без потерь в начале сезона — выиграл четыре матча из четырех с общим счетом 11:5. В последнем туре москвичи вообще разошлись и забили четыре мяча в ворота «Рубина» (4:1). «Нижний» же пока нездоров: на счету команды всего один гол и вымученная в серии пенальти победа над «Динамо» в Кубке России.

После успеха в Краснодаре красно-белые могли бы сбавить обороты, но победа в ближайшей встрече с «НН» позволит Абаскалю и компании на 80% гарантировать себе место в плей-офф. Учитывая силу остальных соперников, три очка — необходимость для «Спартака», а слабость гостей позволит взять их без каких-либо проблем.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.92.

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