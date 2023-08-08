Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Спартак» — «Нижний Новгород»: москвичей ждет первая неудача в сезоне?

Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Нижний Новгород» 8 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Хесус Медина.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

8 августа московский «Спартак» во втором туре Кубка России сыграет с «Нижним Новгородом». Игра пройдет в столице на «Открытие Банк Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 20.30 мск. Обслужит встречу арбитр Сергей Цыганок.

Кубок России. Группа D
08 авг, 20:45. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании Olimpbet закономерно отдали предпочтение «Спартаку». На победу красно-белых по итогам 90 минут можно поставить с коэффициентом 1.60, вероятность этого исхода — приблизительно 62%. Ничья идет за 4.41 (22%), триумф «НН» — за 5.75 (16%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в размере 4410 рублей.

История встреч этих команд не слишком широка — они провели всего четыре игры. Причем нижегородцы еще не проигрывали в Москве. На Х2 котировка — 2.43.

На три и более мяча в матче можно поставить за 1.72, на ТМ 2.5 — за 2.14.

Считаете, что «Спартак» забьет минимум дважды в шестом матче подряд? ИТБ1 (1.5) оценен в 1.62, ИТМ1 (1.5) — в 2.30.

Эксперты считают, что наибольшая вероятность увидеть гол в заключительные 15 минут игры — 1.83. Наименьшая — в стартовую 15-минутку (2.92).

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. Этим летом «быки» уже затоптали «Динамо» в РПЛ. Повторит ли «Краснодар» такой трюк в Кубке России?

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Нижний Новгород»

«Спартак» идет без потерь в начале сезона — выиграл четыре матча из четырех с общим счетом 11:5. В последнем туре москвичи вообще разошлись и забили четыре мяча в ворота «Рубина» (4:1). «Нижний» же пока нездоров: на счету команды всего один гол и вымученная в серии пенальти победа над «Динамо» в Кубке России.

После успеха в Краснодаре красно-белые могли бы сбавить обороты, но победа в ближайшей встрече с «НН» позволит Абаскалю и компании на 80% гарантировать себе место в плей-офф. Учитывая силу остальных соперников, три очка — необходимость для «Спартака», а слабость гостей позволит взять их без каких-либо проблем.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.92.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
5
Обсудить
Читайте также
Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора
Суд заочно приговорил писателя Глуховского к 8 годам за дискредитацию ВС РФ
Тело умершего режиссера Джимбиновой больше года пролежало в квартире в Москве
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России 8 августа 2023 года