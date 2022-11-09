9 ноября в матче 14-го тура серии А сыграют «Сассуоло» и «Рома». Матч начнется в 20.30 по московскому времени на стадионе «Мапеи», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Стартует трансляция в 20.25 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что чуть больше шансов на успех у гостей. Поставить на победу «Ромы» можно за 2.20, это примерно 45% вероятности исхода. Успех «Сассуоло» оценили в 3.40 (29%), ничью — в 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае удачного исхода выплата составит 3400 рублей.

«Сассуоло» не проигрывает римлянам дома уже четыре встречи подряд. Если ждете юбилея, оформите ставку за 1.72.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.47, Ф2(0) — за 1.58.

Ждете ли вы нарушений в матче? Если да, поставьте на пенальти за 2.55 или на удаление за 3.70. Или на оба события за 8.00.

В последних десяти встречах «Рома» забивает в среднем 1.5 мяча за игру, «Сассуоло» 1.1. ИТМ1 (1.5) оценили в 1.46, ИТБ2 (1.5) — в 1.78.

Команды на двоих в новом сезоне серии А оформили 30 мячей, но это не повод не ждать результативную встречу. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.88.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Сассуоло» — «Рома»

Хотя «Рома» в этом сезоне стабильно хорошо играет с аутсайдерами, «Сассуоло» может стать исключением. «Нераверди» — особая команда, у них с 2018 года получается не проигрывать римлянам. В том числе и Жозе Моуринью в прошлом году не справился. «Волки» пока не в том состоянии, чтобы легко расправляться с традиционными обидчиками — матч с «Лацио» получился очень слабым. Теперь можно даже предположить, что у «Сассуоло» есть шансы.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.72.