8 марта в четвертом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ «Северсталь» сразится с ЦСКА. Встреча команд состоится в Череповце на Ледовой арене и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL, старт трансляции — в 16.50 мск. Счет в серии пока удивляет — «Северсталь» ведет 2:1.

Несмотря на это, аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают ЦСКА серьезным фаворитом очередного матча. На победу армейцев в основное время можно поставить за 1.75, это приблизительно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (21%), успех хозяев — за 4.20 (23%).

При ставке в 1000 рублей на «Северсталь» в случае ее очередного триумфа выплата составит 4200 рублей, а чистая прибыль — 3200 рублей.

На то, что сталевары не уступят по итогам 60 минут чистого времени, котировка — 2.04. К слову, такое условие сыграло в семи из девяти предыдущих матчей между командами.

В шести из семи последних очных встреч соперники уверенно забивали по пять и более шайб: ТБ 4.5 в предстоящей игре идет за 1.78, ТМ 4.5 — за 2.02.

«Северсталь» очень агрессивна в атаке в противостоянии с армейцами — в девяти последних играх команда Андрея Разина поражала ворота соперника хотя бы два раза. ИТБ1 (1.5) оценен в 1.66.

Победа ЦСКА в матче с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.44, «Северстали» — за 2.79.

На проход армейцев в 1/4 финала коэффициент уже довольно приличный — 1.36. Правда, отметать вариант с участием желто-черных в следующем раунде тоже не стоит — 3.11.

Прогноз и ставка на матч «Северсталь» — ЦСКА

«Северсталь» удивляет и покоряет: в третьем матче трижды уступала в счете, но отыгралась и вырвала победу (5:3). Сталевары показали шикарную реализацию в 26.32% — забросили пять раз после 19 бросков, а ЦСКА — только три после 43.

Магия это или что-то еще, но череповчане в принципе довольно много забивают команде Сергея Федорова — не менее двух шайб на протяжении девяти последних матчей. В том числе свою роль играет тот факт, что угрозу можно ждать от любого игрока сталеваров: 10 шайб в этом плей-офф в ворота армейцев забросили девять разных хоккеистов.

Учитывая тенденцию и то, как складывается противостояние, на домашнем льду «Северсталь» должна снова отличиться несколько раз. Тем более коэффициент на это условие очень приятный.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.66.