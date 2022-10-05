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«Севилья» — «Боруссия»: где смотреть матч Лиги чемпионов 5 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия» 5 октября 2022 года
Артем Белинин
Хулен Лопетеги, «Севилья».
Фото Global Look Press

5 октября в матче третьего тура Лиги чемпионов встретятся «Севилья» и «Боруссия». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа G
05 окт, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Боруссия Д

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи «Боруссию». На победу гостей можно поставить за 2.55, это приблизительно 40% вероятности. Успех «Севильи» оценили в 2.80 (34%), ничью — в 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 2900 рублей.

Если считаете, что хозяева не проиграют, поставьте на это за 1.55.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.03, Ф2(0) — за 1.84.

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Эксперты считают, что в игре высока вероятность увидеть в игре три мяча и более — оформить ставку на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.83.

В варианте «обе забьют» сомнений еще меньше, коэффициент на него — 1.68.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 6.60;

• 0:1 — за 8.80;

• 1:2- за 9.00.

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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Севилья
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