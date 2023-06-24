25 июня на «Клуж Арене» в румынском городе Клуж-Напока встретятся молодежные сборные Швейцарии и Италии. Соперников по группе D рассудит судья Мохаммед Аль-Хаким из Швеции. Поединок чемпионата Европы среди игроков до 21 года стартует в 19.00 по московскому времени. В России легально турнир не покажут.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на успех «Маленькой синей эскадры» можно с коэффициентом 1.99, это около 48% вероятности. Выигрыш «Красных крестоносцев» предложен с котировкой 3.72 (26%). Ничья доступна за 3.66 (26%).

После первого тура швейцарцы идут на первой строчке квартета D, опережая Францию по дополнительным показателям. Ставка на парней Патрика Рахмена при благоприятном исходе принесет выплату в 3720 рублей.

Средняя результативность «Красных крестоносцев» в пяти последних матчах — ровно два метких удара за 90 минут. Италия на этом отрезке оформила 1.8 мяча. Тотал больше 2.5 гола оценен за 1.87, ТМ 2.5 — 1.94.

В стартовых поединках группового этапа команды огорчили своих соперников, но завершились поединки по-разному: Швейцария одолела Норвегию (2:1), а итальянцы влетели французам (1:2). Рынок на обмен точными выстрелами представлен за 1.76. На «обе забьют — нет» дали 2.05.

Наиболее вероятный точный счет, по версии экспертов, 1:1. Финиш встречи с таким итогом идет за 6.40.

Прогноз и ставка на матч Швейцария — Италия

На «Клуж Арене» сойдутся лидер и аутсайдер квартета D. И в первом случае речь не об итальянцах — команда Паоло Николато не вывезла перестрелку с Францией. Да, Пьетро Пеллегри сравнял счет после точного выстрела Арно Калимуэндо, но вот на меткое попадание Брэдли Барколя ответа не нашлось. «Красные крестоносцы» оформили камбэк в поединке с Норвегией (2:1) и взлетели в топ таблицы.

Встреча Италии и Швейцарии обещает голы: одни будут рубиться за сохранение шансов на плей-офф, другие — за досрочный выход из группы. Играть осторожно для них не имеет смысла, да и они этого не умеют. В последних пяти матчах у «Маленькой синей эскадры» 1.8 мяча в среднем за 90 минут, у парней Патрика Рахмена — ровно два. Так что к рынку на обмен результативными ударами точно стоит присмотреться.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» за 1.76.

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