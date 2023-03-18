0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

СКА — «Торпедо»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 18 марта 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ СКА — «Торпедо» 18 марта 2023 года
Евгений Коростелев
СКА.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

18 марта санкт-петербургский СКА и нижегородское «Торпедо» проведут второй матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Очередная встреча состоится в Ледовом дворце и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Трансляция стартует в 16.45 мск. В первом матче сильнее оказались армейцы (2:1ОТ).

Артем Дзюба. Дзюба, Пиняев и Глушенков добавили класса атаке «Локомотива». Но дыры в обороне помогут «Краснодару»

Букмекерская компания Olimpbet считает, что СКА поведет в серии со счетом 2:0. На победу команды Романа Ротенберга в основное время можно поставить с коэффициентом 1.54, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех «Торпедо» — за 5.40 (16%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 5400 рублей, а чистая прибыль составит 4400 рублей.

Нижегородцы выстояли в основное время двух последних матчей против СКА. Вариант Х2 предложен за 2.41.

В четырех из шести предыдущих очных встреч соперники забрасывали меньше пяти шайб. На ТМ 5.5 коэффициент — 1.67, на ТБ 5.5 — 2.19.

СКА не очень результативен в противостоянии с «Торпедо» — забросил больше трех раз лишь в двух из восьми прошлых матчей. ИТМ1 (3.5) идет за 1.68, ИТБ (3.5) — за 2.17.

Успех хозяев в игре с учетом овертайма предложен за 1.30, гостей — за 3.48.

Тренировка &laquo;Спартака&raquo;. «Оренбург» — «Спартак»: возвращение Соболева и Шамара поможет красно-белым порезвиться на «Газовике»

Прогноз и ставка на матч СКА — «Торпедо»

У СКА состав звезднее и опытнее, чем у «Торпедо», но в первом матче это не помешало гостям дотянуть до овертайма. Да, нижегородцы в итоге проиграли, но показали добротный хоккей — не боялись противника и нанесли всего на один бросок меньше (26:27). Также команда Игоря Ларионова здорово проявила себя на вбрасываниях — выиграла 38 против 25 у соперника.

В дебютной встрече счет был открыт только на 46-й минуте — да и то после ошибки гостей. Вторая игра также должна быть упорной, и «Торпедо» не даст себя в обиду. Правда, ставить на непоражение нижегородцев опасно, а вот на то, что команды снова будут долго присматриваться друг к другу и не покажут яркий хоккей — вполне реально. Тем более в четырех из шести предыдущих игр соперники не забросили даже пять шайб.

Рекомендуемая ставка: ТМ 5.5 за 1.67.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
Глава Херсонской области сообщил о потопленной барже с десантом ВСУ
Житель Москвы выбросил из окна мешок с деньгами
Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать новые джинсы каждый год
РФ возобновит строительство боевых ледоколов проекта «Илья Муромец»
Популярное видео
«Динамо» откладывает вопрос по Кудашову
Разин ушел из «Северстали»
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
Молодой защитник «Авангарда» не поедет в НХЛ
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Жамнов — новый главный тренер в «Спартаке»
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Лучший игрок «Салавата Юлаева» Хмелевски остается в клубе
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 18 марта 2023 года