18 марта санкт-петербургский СКА и нижегородское «Торпедо» проведут второй матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Очередная встреча состоится в Ледовом дворце и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Трансляция стартует в 16.45 мск. В первом матче сильнее оказались армейцы (2:1ОТ).

Букмекерская компания Olimpbet считает, что СКА поведет в серии со счетом 2:0. На победу команды Романа Ротенберга в основное время можно поставить с коэффициентом 1.54, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех «Торпедо» — за 5.40 (16%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 5400 рублей, а чистая прибыль составит 4400 рублей.

Нижегородцы выстояли в основное время двух последних матчей против СКА. Вариант Х2 предложен за 2.41.

В четырех из шести предыдущих очных встреч соперники забрасывали меньше пяти шайб. На ТМ 5.5 коэффициент — 1.67, на ТБ 5.5 — 2.19.

СКА не очень результативен в противостоянии с «Торпедо» — забросил больше трех раз лишь в двух из восьми прошлых матчей. ИТМ1 (3.5) идет за 1.68, ИТБ (3.5) — за 2.17.

Успех хозяев в игре с учетом овертайма предложен за 1.30, гостей — за 3.48.

Прогноз и ставка на матч СКА — «Торпедо»

У СКА состав звезднее и опытнее, чем у «Торпедо», но в первом матче это не помешало гостям дотянуть до овертайма. Да, нижегородцы в итоге проиграли, но показали добротный хоккей — не боялись противника и нанесли всего на один бросок меньше (26:27). Также команда Игоря Ларионова здорово проявила себя на вбрасываниях — выиграла 38 против 25 у соперника.

В дебютной встрече счет был открыт только на 46-й минуте — да и то после ошибки гостей. Вторая игра также должна быть упорной, и «Торпедо» не даст себя в обиду. Правда, ставить на непоражение нижегородцев опасно, а вот на то, что команды снова будут долго присматриваться друг к другу и не покажут яркий хоккей — вполне реально. Тем более в четырех из шести предыдущих игр соперники не забросили даже пять шайб.

Рекомендуемая ставка: ТМ 5.5 за 1.67.