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Сегодня, 16:15

СКА — «Витязь»: где смотреть матч КХЛ 1 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — «Витязь» 1 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Сергей Толчинский.
Фото Официальный телеграм-канал ХК СКА
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1 декабря питерский СКА в КХЛ сыграет с «Витязем». Игра между фаворитом сезона и одним из аутсайдеров состоится на льду Ледового дворца и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция с 19.15 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале KHL, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Малком (&laquo;Аль-Хиляль&raquo;). Малком отлично адаптировался в Саудовской Аравии. Бразилец покажет себя против Роналду и Талиски

СКА — безоговорочный лидер котировок. На победу питерского клуба в основное время предстоящего матча в букмекерской компании Olimpbet можно поставить за 1.46, это порядка 68% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.13 (19%), успех «Витязя» — за 5.72 (13%).

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.27, гостей — за 3.72.

Если команды на двоих забросят минимум пять шайб, сыграет коэффициент 1.52. Если этого не произойдет, то пройдет пари за 2.42.

Андре Онана (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «Ньюкасл» разгромил «Челси» и едва не обыграл «ПСЖ». Тен Хаг и Онана готовятся к новому испытанию

Верите, что победа СКА будет крупной? Ф1(-1.5) идет за 1.82. Но также вы можете подстраховать гостей — Ф2(+1.5) за 1.98.

Сколько голов будет оформлено в большинстве? ТБ 1.5 оценен в 2.56, ТБ 2.5 — в 6.64.

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