Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:15
20 ноября Словения примет сборную Казахстана на стадионе «Стожице» в Любляне. Поединок начнется в 22.45 по московскому времени. Участников группы H рассудит арбитр Шимон Марчиняк из Польши. Прямой эфир встречи 10-го тура квалификации чемпионата Европы-2024 стартует с 22.35 мск на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet ожидают победы словенцев: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.47, это около 62% вероятности. Выигрыш «ястребов» предложен с котировкой 7.08 (14%). Ничья доступна за 4.23 (24%).
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.00, ТМ 2.5 — за 1.74.
Специалисты считают, что соперники вряд ли огорчат друг друга. Вариант «обе забьют» идет за 2.27, обратный рынок — за 1.64.
Команда Магомеда Адиева отличилась на протяжении четырех туров подряд. Продолжение удачной серии гостей дали за 1.91.
В первом круге парни Матьяжа Кека одолели сборную Казахстана в Астане (2:1). Индивидуальный тотал словенцев больше 1.5 гола можно взять за 1.72.
Четыре самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, подразумевают триумф хозяев с «сухим» счетом или ничью:
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