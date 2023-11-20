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Сегодня, 12:15

Словения — Казахстан: где смотреть матч квалификации Евро-2024 20 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Словения — Казахстан 20 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Магомед Адиев (сборная Казахстана).
Фото Официальный сайт Казахстанской федерации футбола
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20 ноября Словения примет сборную Казахстана на стадионе «Стожице» в Любляне. Поединок начнется в 22.45 по московскому времени. Участников группы H рассудит арбитр Шимон Марчиняк из Польши. Прямой эфир встречи 10-го тура квалификации чемпионата Европы-2024 стартует с 22.35 мск на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
20 нояб, 22:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
Казахстан

Аналитики букмекерской компании Olimpbet ожидают победы словенцев: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.47, это около 62% вероятности. Выигрыш «ястребов» предложен с котировкой 7.08 (14%). Ничья доступна за 4.23 (24%).

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.00, ТМ 2.5 — за 1.74.

Специалисты считают, что соперники вряд ли огорчат друг друга. Вариант «обе забьют» идет за 2.27, обратный рынок — за 1.64.

Команда Магомеда Адиева отличилась на протяжении четырех туров подряд. Продолжение удачной серии гостей дали за 1.91.

Украина&nbsp;&mdash; Италия. Украина с Италией решат, кому достанется прямая путевка на Евро-2024. Надеяться на «сухарь» никому из соперников не стоит

В первом круге парни Матьяжа Кека одолели сборную Казахстана в Астане (2:1). Индивидуальный тотал словенцев больше 1.5 гола можно взять за 1.72.

Четыре самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, подразумевают триумф хозяев с «сухим» счетом или ничью:

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