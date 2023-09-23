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«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 23 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Динамо» 23 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Кристофер Мартинс и Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press
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23 сентября в девятом туре РПЛ встретятся соседи по таблице — «Спартак» и «Динамо». Московское дерби пройдет на «Открытие Банк Арене», стартовый свисток судьи Павла Кукуяна прозвучит в 19.00 по столичному времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
23 сент, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у красно-белых больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 2.03, что составляет примерно 46% вероятности. Выигрыш «Динамо» предложили с котировкой 3.43 (29%). Ничья доступна за 3.98 (25%).

Два последних поединка клубов пробили «верх» по результативности: во втором круге РПЛ прошлого сезона устроили яркую перестрелку на «Открытие Банк Арене» (3:3), а месяц назад «Спартак» здесь же разгромно победил в Кубке России (4:1). Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55.

Соперники обменялись меткими ударами в четырех из шести недавних столкновений. «Обе забьют» дали за 1.48, обратный вариант — за 2.63.

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Виктория бело-голубых с форой (0) представлена за 2.55. Если верите в парней Гильермо Абаскаля, но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф1(0) за 1.54.

За четыре дня до разборки с «Динамо» Квинси Промес и компания прихлопнули «Нижний Новгород» (3:0) в Кубке. Индивидуальный тотал красно-белых выше двух голов идет за 2.35.

Две предыдущие встречи бело-голубых завершились с одинаковым счетом (1:1). Аналогичный итог в московском дерби после 90 минут оценили в 7.20.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 23 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире