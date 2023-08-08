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Сегодня, 16:15

«Спартак» — «Нижний Новгород»: где смотреть матч Кубка России 8 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Спартак» — «Нижний Новгород» 8 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Бальде Кейта.
Фото Global Look Press
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«Спартак» 8 августа проведет второй матч в Кубке России — соперником москвичей станет «Нижний Новгород». Игра на «Открытие Банк Арене» начнется со свистком арбитра Сергея Цыганка в 20.45 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна с 20.30 мск на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Кубок России. Группа D
08 авг, 20:45. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании Olimpbet закономерно отдали предпочтение «Спартаку». На победу красно-белых по итогам 90 минут можно поставить с коэффициентом 1.60, вероятность этого исхода — приблизительно 62%. Ничья идет за 4.41 (22%), триумф «НН» — за 5.75 (16%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в размере 4410 рублей.

История встреч этих команд не слишком широка — они провели всего четыре игры. Причем нижегородцы еще не проигрывали в Москве. На Х2 котировка — 2.43.

Условие «обе забьют» оценено в 1.73, «обе забьют — нет» — в 2.09. Во всех четырех матчах с участием «Спартака» в этом сезоне прошел первый вариант.

На три и более мяча в матче можно поставить за 1.72, на ТМ 2.5 — за 2.14.

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Считаете, что «Спартак» забьет минимум дважды в шестом матче подряд? ИТБ1 (1.5) оценен в 1.62, ИТМ1 (1.5) — в 2.30.

Наиболее вероятный точный счет немного смущает — это ничья 1:1 за 7.00.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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