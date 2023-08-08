«Спартак» 8 августа проведет второй матч в Кубке России — соперником москвичей станет «Нижний Новгород». Игра на «Открытие Банк Арене» начнется со свистком арбитра Сергея Цыганка в 20.45 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна с 20.30 мск на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet закономерно отдали предпочтение «Спартаку». На победу красно-белых по итогам 90 минут можно поставить с коэффициентом 1.60, вероятность этого исхода — приблизительно 62%. Ничья идет за 4.41 (22%), триумф «НН» — за 5.75 (16%).

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История встреч этих команд не слишком широка — они провели всего четыре игры. Причем нижегородцы еще не проигрывали в Москве. На Х2 котировка — 2.43.

Условие «обе забьют» оценено в 1.73, «обе забьют — нет» — в 2.09. Во всех четырех матчах с участием «Спартака» в этом сезоне прошел первый вариант.

На три и более мяча в матче можно поставить за 1.72, на ТМ 2.5 — за 2.14.

Считаете, что «Спартак» забьет минимум дважды в шестом матче подряд? ИТБ1 (1.5) оценен в 1.62, ИТМ1 (1.5) — в 2.30.

Наиболее вероятный точный счет немного смущает — это ничья 1:1 за 7.00.

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