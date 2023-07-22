«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Василия Уткина на матч РПЛ 23 июля

23 июля в 17.30 по московскому времени в первом туре РПЛ «Спартак» примет «Оренбург». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

В какой форме «Спартак»

«Спартак» завершил прошлый чемпионат России на третьей позиции. В составе красно-белых наиболее яркий футбол демонстрировал Квинси Промес, ставший вторым в чемпионате по системе «гол+пас» (20 мячей и семь результативных передач). Накануне старта нового сезона РПЛ Квинси забил гол в товарищеском матче против бакинского «Нефтчи», который завершился в пользу москвичей со счетом 2:0. А на старте межсезонья «Спартак» сыграл вничью с «Торпедо» (2:2), после чего разошелся миром с «Акроном» в первой встрече (1:1) и уступил во второй (0:2).

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Стоит отметить, что красно-белые довольно активны на трансферном рынке. Они оформили громкий переход Хесуса Медины из ЦСКА, а также приобрели Тео Бонгонду у испанского «Кадиса». В прошлом сезоне Медина был одним из самых результативных игроков армейцев — он забил 11 мячей и сделал восемь ассистов во всех турнирах.

В какой форме «Оренбург»

«Оренбург» стал главным открытием предыдущего чемпионата России, по итогам которого занял седьмое место. Главный тренер Марцел Личка поставил команде симпатичный атакующий футбол, однако в новом сезоне оренбуржцам будет трудно добиться подобного результата. Личка пошел на повышение в «Динамо», а ему на смену пришел бывший игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик. В двух предыдущих сезонах он возглавлял чешский «Теплице» и не поднимался выше 12-го места в таблице.

В межсезонье «Оренбург» провел шесть товарищеских матчей, в которых сыграл вничью с албанской «Эгнатией» (0:0), иранским «Трактором» (3:3), турецкими «Газиантепом» (2:2) и «Манисой» (2:2), разгромил молдавскую «Суклею» (6:1) и разошелся миром с азербайджанской «Габалой» (1:1).

«Спартак» — «Оренбург»: статистика личных встреч

Команды сыграли между собой восемь официальных встреч. Небольшое преимущество в них на стороне «Спартака»: пять побед при трех поражениях. В прошлом сезоне красно-белые уверенно выиграли дома (4:1), но затем уступили в гостях (0:2).

Прогноз Василия Уткина на матч «Спартак» — «Оренбург» 23 июля

«Спартак» имеет хороший шанс начать сезон с победы. В последнем товарищеском матче красно-белые уверенно разобрались с «Нефтчи». «Оренбург» же только нащупывает свою игру под руководством нового главного тренера. В межсезонье команда посредственно действовала в обороне, пропустив девять мячей в шести встречах. К тому же выездные матчи не являются сильной стороной оренбуржцев. В прошлом сезоне РПЛ они уступили в 10 из 15 игр в гостях. Наверняка «Спартак» этим воспользуется и порадует своих болельщиков тремя очками. Впрочем, красно-белые только набирают форму и вряд ли выиграют крупно. Поэтому я предлагаю поставить на победу хозяев с разницей в один или два гола", — считает Уткин.

Победу «Спартака» с разницей в один или два гола можно взять в букмекерской компании ФОНБЕТ с коэффициентом 2.15.

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