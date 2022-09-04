В восьмом туре РПЛ состоится самое жаркое дерби России — «Спартак» сыграет с «Зенитом». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» 4 августа в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 19.55 мск. Рассудит встречу Павел Кукуян.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что преимущество будет на стороне гостей. Победу «Зенита» можно взять с коэффициентом 1.96, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья и успех «Спартака» идут за одинаковые котировки 3.90 (по 24%).

Своим мнением об исходе встречи поделился комментатор и бывший футболист Константин Генич. Он считает, что команды способны доставить друг другу сложности.

«Мы не могли обойти вниманием главную игру очередного тура РПЛ, в которой «Спартак» примет «Зенит». Мы помним, как в июле в матче за Суперкубок России «Спартак» уступил «Зениту» (0:4), а то был первый матч Абаскаля во главе московской команды. Правда, стоит сказать, что первые 20-25 минут игра смотрелась равной, до гола Сергеева.

За эти два месяца «Спартак» изменился, стал сыграннее, определенные вещи доведены до автоматизма, но есть в команде все же кадровая проблема. Зиньковского не будет, Игнатов, откровенно говоря, не в форме.

У «Зенита» скамейка запасных побогаче в прямом и переносном смысле. Тут есть и своя интрига в выходе на поле Бакаева. В общем, пересечений очень много. В первой игре «Спартаку» не удалось сделать то, что, я предполагаю, удастся в этой встрече, а именно забить в ворота «Зенита». Вряд ли и «Спартаку» удастся сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Обыгрывать «Оренбург» и «Факел» — это хорошо, но вот проигрывать «Динамо» — это уже совсем другое. Если и сейчас не удастся устоять перед «Зенитом», то для московской команды это явно не лучший вариант развития событий.

«Зенит» остается «Зенитом». Команда в полном порядке. Восстановился Клаудиньо, но не факт, что сыграет с первых минут. Вариантов у питерской команды просто море. «Зенит» обладает потрясающим составом. Думаю, что вариант с обменом голами будет. Но можно пойти и дальше. Все же «обе забьют» — маловато для такой пары и 8-го тура чемпионата. Я бы добавил еще и ТБ 2.5. Коэффициент же пожирнее.

«Спартак» бежит и открывается, а «Зенит» хорошо комбинирует. Есть все предпосылки к результативной игре. Стоит ждать классный футбол двух ведущих российских команд, которые сейчас в лидерах РПЛ», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

На вариант «обе забьют» можно поставить с коэффициентом 1.69, на ТБ 2.5 — за 1.73.