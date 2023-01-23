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«Торпедо» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 23 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Торпедо» — ЦСКА 23 января 2023 года
Евгений Коростелев
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23 января в регулярном сезоне КХЛ состоится матч с участием вице-лидера Западной конференции — ЦСКА сыграет с «Торпедо». Матч состоится на арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции — в 19.20 мск.

 
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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить за 1.88, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (20%), успех «Торпедо» — за чуть меньшие 3.70 (27%).

При ставке в 1000 рублей на триумф хозяев выплата составит 4200 рублей, а чистая прибыль — 3200 рублей.

Вариант «Торпедо» не проиграет» идет за 1.92. В трех из пяти последних матчей нижегородцы оказывались сильнее москвичей.

Можете выбрать один из тоталов встречи:

  • ТБ 4.5 доступен за 1.62, ТМ 4.5 — за 2.30;

  • ТБ 5.5 — за 2.25, ТМ 5.5 — за 1.68.

Считаете, что обе команды забросят по две и более шайбы? Такое условие оценено котировкой 1.73.

На то, что счет откроет ЦСКА, коэффициент — 1.64. На «Торпедо» — 2.25. Отсутствие результативных бросков идет за 49.0.

 
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А кто выиграет больше периодов? ЦСКА — 1.90, «Торпедо» — 3.30, будет равенство — 3.70.

Победа армейцев с учетом овертайма и серии буллитов оценена в 1.49, нижегородцев — в 2.70.

 
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ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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