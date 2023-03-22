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Сегодня, 15:15

«Торпедо» — СКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 22 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ «Торпедо» — СКА 22 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки СКА в матче с «Торпедо».
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram
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22 марта «Торпедо» и СКА проведут четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина от Западной конференции КХЛ. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный». Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 19.15 мск. Счет в серии — 3:0 в пользу армейцев.

Игроки СКА в&nbsp;матче с &laquo;Торпедо&raquo;. «Торпедо» — СКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 22 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение команде Романа Ротенберга: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.20, что составляет примерно 44% вероятности. Выигрыш нижегородцев предложен с котировкой 3.00 (32%), ничья идет за 3.85 (24%).

Ждете первый триумф"Торпедо" в серии? Ставка в 1000 рублей на выигрыш хозяев при благоприятном исходе принесет 3000 рублей.

Для подстраховки можете поставить на победу команды с учетом овертайма. Этот рынок на хозяев идет за 2.18, на гостей — за 1.68.

Соперники встретятся уже в восьмой раз в сезоне — до плей-офф провели четыре матча в регулярке. Нижегородцы победили лишь раз, да и то в серии буллитов. Остальные шесть встреч остались за петербуржцами. Поставить на то, что «Торпедо» в предстоящей игре не уступит хотя бы в основное время, можно за 1.67.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) идет за 2.25, Ф2(0) — за 1.65;

• Ф2(-1.5) можно взять за 2.85, Ф1(+1.5) — за 1.40.

Лишь в трех из семи очных встреч в этом сезоне команды забросили на двоих больше четырех шайб. Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.20.

СКА уже практически гарантировал выход в следующий раунд. Поставить на квалификацию «Торпедо» в финал «Востока» можно за 40.0.

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«Торпедо» — СКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 22 марта 2023 года