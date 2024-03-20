20 марта в Челябинске «Трактор» сыграет с московским «Динамо». Третий матч четвертьфинала Кубка Гагарина состоится на «Трактор Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на НТВ+ и онлайн-сервисе «Кинопоиск» стартует в 16.45 мск. «Трактор» ведет в серии со счетом 2-0.

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Динамо» фаворитом предстоящей игры. На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.23, это примерно 45% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 4.20 (21%), успех «Трактора» — за 2.90 (34%).

На то, что хозяева снова не уступят по итогам трех периодов, предложено поставить за 1.73.

Если команды во второй игре подряд доберутся до овертайма, сыграет ставка за 4.00. Если нет — за 1.25.

В четырех последних очных матчах соперники забрасывали не менее шести голов: тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.84, ТМ 4.5 — в 1.97.

Выигрыш команды Алексея Кудашова с учетом овертайма идет за 1.70, коллектива Алексея Заварухина — за 2.16.

После двух побед на старте серии шансы «Трактора» на выход в полуфинал Кубка Гагарина сильно повысились и оцениваются коэффициентом 1.44. На «Динамо» — 2.88.

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