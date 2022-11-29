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Сегодня, 13:15

Уэльс — Англия: прогноз на матч чемпионата мира 29 ноября 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Уэльс — Англия 29 ноября 2022 года
Артем Белинин
Гарет Бэйл.
Фото Global Look Press
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29 ноября в британском дерби на ЧМ встретятся сборные Уэльса и Англии. Матч начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Ахмед бин Али», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа B
29 нояб, 22:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Уэльс
Англия

Букмекерская компания БЕТСИТИ не сомневается в англичанах. Поставить на них можно за 1.47, это примерно 66% вероятности. Ничья идет за 4.50 (22%), победа валлийцев — за 8.20 (12%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4500 рублей.

Если считаете, что валлийцы достойно проявят себя в дерби и не уступят, оформите ставку за 2.90.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.62, Ф2(-1.5) — за 2.30.

Совокупно команды на ЧМ провели уже четыре игры, но «верх» по голам прошел лишь в одной из них. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00.

Вариант «обе забьют» эксперты оценили котировкой 2.20, обратный исход идет за 1.68.

На то, что Гарет Бэйл огорчит англичан и станет национальным героем, предложен коэффициент 4.00. Первый гол Гарри Кейна на этом мундиале доступен за 1.95.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Англии за 5.70.

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Прогноз и ставка на матч Уэльс — Англия

Турнирное положение вынуждает валлийцев нестись вперед — победа им необходима для выхода в плей-офф. У англичан такой острой потребности нет, поэтому они могут пользоваться тем, что Уэльс раскроется. А в таких условиях они неумолимы — тот же Иран получил шесть мячей от Кейна и компании. Валлийцы без основного вратаря могут не избежать разгрома.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 3.10.

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