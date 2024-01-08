8 января в третьем раунде Кубка английской лиги «Уиган» примет «Манчестер Юнайтед». Команды сойдутся на «Джей Джей Би Стэдиум» в 23.15 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Энтони Тэйлор. Кубок лиги в России легально не показывают.

Букмекерские конторы назвали фаворитом «красных дьяволов». На успех парней Эрика тен Хага представлен коэффициент 1.25, что соответствует 78% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.20 (15%), а триумф хозяев — за 12.50 (7%).

«МЮ» всухую выиграл три последних поединка против «Уигана» с общим счетом 12:0. Верите, что команда из третьего по силе дивизиона Англии сотворит сенсацию на своем поле? Сыграть на Х2 можно за 3.95.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.35. Обмен голами оценен в 2.25, опция «обе забьют — нет» идет за 1.65.

Эксперты считают, что самый вероятный счет матча — 2:0 в пользу манкунианцев. На этот результат дана котировка 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Уиган» — «Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» неровно играют в сезоне-2023/24. Они забили всего 22 мяча в АПЛ — это 13-й результат. В первой десятке только у «МЮ» отрицательная разница голов (минус пять). Кроме того, камерунский вратарь Андре Онана уехал на Кубок Африки, а из-за травм выбыли лидеры — Мэйсон Маунт, Виктор Линделеф, Харри Магуайр и Рафаэль Варан. В итоге за шесть последних матчей у манков всего одна победа. Кроме того, клуб давно испытывает кризис, сменил владельцев, а медиа регулярно пишут о возможной отставке тен Хага, что негативно влияет на фон вокруг «Юнайтед».

«Уиган» обитает ближе ко дну таблицы Первой лиги — третьего по силе дивизиона Англии. Но при этом команда Шона Малони относительно аккуратно играет в обороне: у нее девятые показатели в турнире по разнице мячей и 12-е — по пропущенным мячам. «Латикс» — не ровня для «МЮ», и это подтверждает история матчей: манкунианцы не уступали им больше 10 лет. Но сейчас команда тен Хага настолько нестабильна, что даже «Уиган» в состоянии потрепать ей нервы.

Рекомендуемая ставка: гол «Уигана» за 2.20.