3 мая «Урал» и ЦСКА сойдутся в ответном матче финала Кубка России Путь РПЛ. Встреча пройдет на «Екатеринбург Арене». Арбитр Сергей Иванов даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 16.55 мск. Первый раунд противостояния завершился со счетом 1:1.

Букмекерская компания Olimpbet назвала армейцев фаворитом игры. На успех парней Владимира Федотова предложен коэффициент 2.11, что соответствует 46% вероятности. Ничья доступна за 3.36 (28%), виктория екатеринбуржцев — за 3.66 (26%).

Ставка в 1000 рублей «мирный» результат в основное время принесет 3360 рублей в случае благоприятного исхода.

Вы можете поставить на проход одного из коллективов в следующую стадию. Победа ЦСКА стоит 1.58, триумф екатеринбуржцев — 2.37.

Хозяева не проиграли армейцам в двух из трех предыдущих встреч. Вариант 1Х можно выбрать за 1.74.

В первом матче команды забили оба гола в финальном отрезке игры. Точный выстрел с 76-й по 90-ю минуты оценен в 2.08.

В РПЛ москвичи пропустили лишь 23 мяча — меньше только у «Зенита» (13). Тотал больше 2.5 результативных удара дан за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.

Соперники огорчили друг друга в четырех из шести недавних поединков. «Обе забьют» идет за 1.93, обратный рынок доступен за 1.87.

Самый вероятный счет, по версии Olimpbet, — 1:1. На этот итог представлена котировка 5.80.

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