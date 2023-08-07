Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Урал» — «Ростов»: прогноз на матч Кубка России 8 августа 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Урал» — «Ростов» 8 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Урал».
Фото Официальная страцица ФК «Урал» ВКонтакте, Соцсети
Telegram Дзен

8 августа «Урал» и «Ростов» откроют программу второго тура Кубка России на этапе Пути РПЛ. Встреча соперников по группе B состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 16.15 по московскому времени. Судейская бригада, которая обслужит игру, будет названа позднее. В прямом эфире с 15.30 мск поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Кубок России. Группа B
08 авг, 16:15. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Ростов

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев больше шансов на три очка: взять триумф оранжево-черных в основное время можно с коэффициентом 2.40, что составляет примерно 47% вероятности. Выигрыш гостей предложили с котировкой 3.02 (33%). Ничья доступна за 3.37 (30%).

Прошлый визит на «Екатеринбург Арену» принес желто-синим победу (3:1). Считаете, что гости снова одолеют «шмелей»? Ставка в 1000 рублей на коллектив Валерия Карпина в случае удачного исхода принесет 3020 рублей.

Виктория парней Виктора Гончаренко с форой (0) идет за 1.71. Если верите в южан, но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 2.15.

Соперники обменялись меткими выстрелами в шести предыдущих поединках подряд. «Обе забьют» дали за 1.84, обратный вариант — за 1.95.

Лишь одна из прошлых пяти очных встреч «Урала» и «Ростова» не пробила «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.08, ТМ 2.5 — в 1.76.

В первом туре оранжево-черные дома справились с ЦСКА (2:1), а на выходных прихлопнули «Оренбург» на выезде (2:0). Индивидуальный тотал «шмелей» выше 1.5 точных удара можно сыграть за 2.42.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 5.80.

Килиан Мбаппе. «ПСЖ» велел Мбаппе к 31 июля определиться со своим будущим. Кажется, конец трансферной саги близок

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Ростов»

«Шмели» стартовали в Кубке России с гостевого поражения от «Локомотива» (1:2). Гости «РЖД Арены» отличились первыми, но не удержали преимущество. Южане дома одолели «Рубин» (1:0) и забыли о победах — героически вырвали ничью у «Зенита» (1:1), а после разгромно влетели «Крыльям Советов» в Самаре (1:5). Поездка в Екатеринбург — отличный шанс извиниться перед болельщиками за унизительное фиаско. «Урал» же наверняка мечтает о том, чтобы поправить дела на групповом этапе Пути РПЛ — для этого не найти лучшего места, чем родной стадион. В этом сезоне оранжево-черные пока не уступали дома — выиграли у ЦСКА (2:1) и разошлись миром с «Нижним Новгородом» (0:0). Очные поединки с «Ростовом» часто получаются результативными — соперники пробили «верх» по забитым мячам в четырех из пяти недавних столкновений. Учитывая, что обе команды преисполнены мотивацией, стоит ждать продолжения.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.08.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Ростов
ФК Урал
0
Читайте также
Беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии
Мятежники заявили о подготовке за рубежом агрессии против Нигера
Экс-инспектор ООН указал на самоубийственную политику США в отношении РФ
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 6 августа 2023 года онлайн в прямом эфире