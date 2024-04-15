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Сегодня, 18:15

«Вашингтон» — «Бостон»: у команды Овечкина нет права на ошибку

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон» 16 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Фото Getty Images
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16 апреля команды Восточной конференции НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» сойдутся в предпоследней игре регулярного чемпионата. Матч пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» и начнется в 2.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

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Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.08, это около 47% вероятности. Триумф команды Александра Овечкина предложен с котировкой 3.05 (31%), ничья идет за 4.20 (22%).

Успех «Вашингтона» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.25, этот рынок на «Бостон» выставлен за 1.65.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.29, Ф2(0) — за 1.60;

• Ф1(+1.5) — за 1.47, Ф2(-1.5) — за 2.26.

Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 1.94, ТМ 5.5 — в 1.87.

Поставить на наличие овертайма можно с коэффициентом 3.95, обратный вариант предложен за 1.25.

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Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Бостон»

Для хозяев встреча с «Бостоном» имеет огромное значение: благодаря осечкам конкурентов они вернулись в топ-8 Восточной конференции за две игры до завершения регулярного чемпионата. Но «Вашингтон» не имеет шанса на ошибку из-за высокой плотности в таблице — от 11-й строчки команду Александра Овечкина отделяет всего одно очко. В прошлом матче регулярки «Кэпиталз» снесли «Тампу» (4:2) и способны показать похожий хоккей в предстоящем поединке — в трех из пяти прошлых разборок с «Брюинз» они забросили минимум три шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.02.

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