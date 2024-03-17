Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Дженоа» 17 марта 2024 года

17 марта «Ювентус» на своем поле примет «Дженоа». Поединок 29-го тура чемпионата Италии состоится в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире с 14.25 мск его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Команды рассудит арбитр Антонио Джуа.

«Ювентус» — фаворит встречи, по версии букмекерской компании Winline. На успех черно-белых предложили коэффициент 1.52, это приблизительно 64% вероятности результата. Ничья идет за 4.10 (19%), триумф «Дженоа» — за 7.20 (12%).

Команда Макса Аллегри не проиграла в 15 из 16 последних домашних матчей. Поставить на непоражение красно-синих можно за 2.61.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.65. Обмен результативными выстрелами оценили в 2.38, обратный рынок — в 1.56.

Взять успех туринцев с форой (-1) можно за 1.87. Победа или ничья хозяев с ТМ 2.5 гола идет за 1.78.

Самый вероятный точный счет, как считают аналитики, — 1:0 в пользу «Юве» за 4.60.

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