Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Эмполи» 21 октября 2022 года

21 октября в 11-м туре серии А сыграют «Ювентус» и «Эмполи». Матч начнется в 21.45 по московскому времени на «Ювентус Стэдиум», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.40 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ювентуса» можно за 1.43, это примерно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (20%), успех «Эмполи» идет за солидные 8.40 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат выплата составит 4800 рублей.

Если считаете, что гости не проиграют, оформите ставку за 3.00.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.20, Ф2(+1.5) — за 1.68.

Эксперты ожидают результативной встречи, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.82.

Аналитики также полагают, что обеим командам не удастся поразить ворота — это сделает либо один коллектив, либо никто. «Обе забьют — нет» оценен в 1.78.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 2:0 в пользу «Юве» — за 6.20;

• 1:0 — за 6.30;

• 2:1 — за 8.10.